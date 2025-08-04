Diyetisyen olmadan sürdürdüğü kariyeri zaman zaman tartışmalara yol açsa da, Coşkun danışanlarından aldığı geri dönüşlerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Ankara Doğumlu, Spor Kökenli

Şeyda Coşkun, 24 Kasım 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Lise yıllarında başlayan spor ilgisi, onu Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’ne taşıdı. Eğitimiyle yetinmeyen Coşkun, Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli beslenme seminerlerine katıldı ve yüksek lisans yaptı. Sağlıklı yaşam konusundaki eğitimini Amerika'daki Montignac Academy’de sürdürerek kendisini geliştirdi.

Aile Yaşamı: Evlilik ve Annelik

2014 yılında Alaçatı’da iş insanı Uğursay Yeğin ile evlenen Coşkun’un bu evlilikten Arat adında bir oğlu oldu. Ancak çift, 2023 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Coşkun, özel yaşamını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kardeşi de Tanınan Bir İsim

Şeyda Coşkun’un kardeşi Tuğba Coşkun da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Tuğba Coşkun, bir dönem ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil ile evliydi. Şeyda Coşkun’un kariyerindeki dönüm noktası da kardeşinin doğum sonrası aldığı kiloları onun desteğiyle vermesiyle başladı.

Ünlü İsimlerle Çalıştı

Tuğba Coşkun’un yaşadığı fiziksel dönüşüm medyada geniş yer bulunca, Şeyda Coşkun kısa sürede tanındı. Ardından Gülben Ergen, Hadise, Deniz Seki, Gülşen, Saba Tümer, Büşra Pekin ve Hacı Sabancı gibi birçok tanınmış isme kişiye özel programlar hazırladı.

Yöntemi Net: Kişiye Özel Plan, Bol Yürüyüş

Şeyda Coşkun’un yöntemleri oldukça sade: kişiye özel beslenme programları ve bol yürüyüş. “Yürümek her bedene iyi gelir” diyen Coşkun, sebze ve meyve ağırlıklı, alkali beslenmeye dayalı detoks programlarıyla biliniyor.

Be Light Kitchen Markasıyla Girişimci Oldu

Coşkun, “Be Light Kitchen” adıyla kurduğu girişimle sağlıklı atıştırmalıklar ve yemek paketleri sunmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan bu girişim kapsamında, sağlık çalışanlarına ücretsiz ürün paketleri ulaştırarak takdir topladı.

“Diyetisyen Değilim, Yaşam Koçuyum”

Şeyda Coşkun’un resmi bir diyetisyenlik diploması bulunmuyor. Bu durum zaman zaman eleştirilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma geçirmesine neden oldu. Ancak Coşkun bu eleştirilere, “Ben diyetisyen değilim, yaşam koçuyum” sözleriyle yanıt veriyor.

Kamuoyunda Tartışılan Ama Tercih Edilen Bir İsim

Türkiye’de diyetisyenlik mesleği için diploma zorunluluğu bulunsa da, Coşkun’un danışanlarından aldığı olumlu dönüşler, onun en büyük referansı olarak görülüyor. Medyada sıkça yer alan uygulamaları ve yöntemleriyle, sağlıklı yaşama ilgi duyanların dikkatini çekmeye devam ediyor.