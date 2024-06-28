Borsa İstanbul'da işlem gören Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), yatırımcılarına temettü (kâr payı) dağıtma kararı aldı.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan Bim Birleşik Mağazalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan temettü dağıtım kararını paylaştı.

GENEL KURULDA ALINAN KARAR

Şirketin genel kurulunda alınan karara göre, hisse başına brüt 10 TL ve net 9 TL temettü dağıtılması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi. Temettü ödemelerinin üç taksit halinde yapılacağı belirtildi.

ÖDEME TARİHLERİ VE TUTARLAR

İlk ödeme: 17 Temmuz 2024'te brüt 2 TL

İkinci ödeme: 2 Kasım 2024'te brüt 4 TL

Üçüncü ödeme: 18 Aralık 2024'te brüt 4 TL

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın hissedarlarına belirli bir oran dahilinde nakit veya hisse senedi olarak dağıtılmasıdır. Yatırımcılar için düzenli gelir sağlayan önemli bir unsurdur ve genellikle şirketlerin finansal performansını ve kârlılığını yansıtır. Temettü dağıtımı, şirketin genel kurul toplantısında alınan kararla belirlenir ve belirli aralıklarla ödenir. Bu dağıtım, yatırımcılar için cazip olabilir çünkü şirketin kârlı olduğunu ve nakit akışının güçlü olduğunu gösterir.