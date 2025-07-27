Sigorta şirketi Allianz Life Insurance Company of North America, 16 Temmuz’da yaşanan büyük bir sistem ihlalini duyurdu. Şirket, olayın 1,4 milyon müşterisinin çoğunu etkilediğini açıkladı.

Müşteriler tek tek aranıp sorgulanıyor

Sigorta şirketi, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “kötü niyetli bir tehdit aktörünün” Allianz tarafından kullanılan üçüncü taraf bulut tabanlı bir sisteme yetkisiz erişim sağladığını belirtti.

İhlal sonucunda müşterilerin büyük kısmının, bazı finans uzmanlarının ve çalışanların kişisel verilerinin çalındığı ifade edildi.

Müşteriler Aranıyor

Allianz Life, olayın hemen ardından sorunu kontrol altına almak için harekete geçtiklerini ve FBI’yı bilgilendirdiklerini açıkladı. Şirket, “Saldırganın şirketin ana ağına veya diğer sistemlerine eriştiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor” dedi.

Allianz, ihlalden etkilenen müşterilerle iletişime geçtiğini ve gelişmeleri Maine Başsavcılığı’na bildirdiğini duyurdu. Şirket, veri ihlalinin sonuçlarını hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.