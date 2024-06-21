Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Uluğ'a domuz gribi teşhisi koydu. Şarkıcının sağlık durumu nedeniyle yaklaşan tüm konserleri iptal edildi.

Ünlü Şarkıcı Derya Uluğ, konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı domuz gribi teşhisi konuldu.

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz."

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede tedavi altına alınan Uluğ, planlanan Merit Crystal Cove konserini iptal etmek zorunda kaldı. Şarkıcı, yaptığı açıklamada şu sözleri ekledi: "Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz."

Uluğ, ilerleyen günlerde sağlık durumunun iyileşmesi halinde iptal edilen konserlerini telafi edeceğini belirtti.