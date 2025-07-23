1966 yılında doğduğu bilinen sanatçı aslen Elazığlıdır. Sulhi Aksüt, Türk müzik piyasasında uzun yıllar yapımcılık yapmış ve özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş bir isimdir.

Müzik sektöründe tanınsa da asıl olarak Sibel Can ile evliliğinde tanınmıştır.

Hem yapımcılık kariyeri hem de özel yaşamındaki dalgalandırıcı olaylarla medyada sıkça yer alan Aksüt, müzik dünyasında arka planda kalmayı tercih eden Aksüt, özellikle arabesk ve pop müzik alanlarında çeşitli projelerde görev almıştır.

Oğlu Emir Aksüt

Sulhi Aksüt, ünlü şarkıcı Sibel Can ile 2000 yılında dünya evine girdi.

Bu evlilikten 2001 yılında Emir Aksüt adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Çiftin evliliği yıllarca magazin dünyasının gündeminde yer aldı. Ancak evlilikleri 2010 yılında anlaşmalı olarak sona erdi.

Oğlu Mezun Oldu

İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nde eğitim alan Emir Aksüt'ü mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural ve abisi Engin can Ural yalnız bırakmadı.