Selçuk Alagöz 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı, Türk pop-rock şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve aranjördür.

Alman Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesinde ekonomi bölümünde okudu ve sonrasında turizm işletme master'ını bitirdi.

1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile ismini duyurdu. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü.

Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon'a aralarında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katıldı.

1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlamıştır) ve 6 toplama albüme eserler verdi.

Kardeşi Rana Alagöz ile beraber 4 adet Altın Plak sahibidir. Belleklerde kalan çalışmaları arasında Kemerin Naftaları, Kaleden İndir Beni, Bahçelere Geldi Bahar, Edremit Van'a Bakar, Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" sayılabilir. 1979 yılından itibaren kardeşleri Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dâhil olan Nilüfer Alagöz ile beraber turistik show'lar düzenlemekte olup 80 dilde şarkı söyleyerek tarihe geçmiş bir Türk müzisyendir.

Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler göstermiştir. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulunda görev almıştır. POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yıllarca başarı ile yürüttü.

Ayrıca, Sigarayla Savaşanlar Derneğini kurmuş ve aktif pasif sigaranın tüm zararlarını tüm topluma anlatarak bu konuda bir öncü oldu.



Müzik hayatı boyunca almış olduğu sayısız ödüle eklediği 2010 Altın Kelebek Özel Ödülü ile, müzik kariyerini taçlandırdı.

4 Ağustos 2010 tarihinde, henüz küçük bir çocukken karar verdiği "İki Kez Yaşadım" (Dharma Yayıncılık) adlı kitabını, yıllardır kendisini ve kardeşlerini severek dinleyenlere kazandırdı.

Kalbi Durdu

Alagöz’ün yüksek tansiyon ve kalp ritmi bozukluğu nedeniyle tedavi altına altında kalbi 3- 4 kez durduğu iddiaları var.

Açıklama Eşinden Geldi

Kardeşi Rana Alagöz’ün bugün hastaneye gelerek Alagöz’ü ziyaret ettiğini belirten sanatçının eşi Birsen Alagöz açıklamada bulundu.

Birsen Alagöz “Kızım Banu, kardeşi Rana ile birlikte hayırlı haberini bekliyoruz. Zaten kalp pili vardı. Kalbi 3-4 kez durdu. Bir keresinde sekiz dakika durdu. Doktorlar gerekli müdahaleleri yaptı. Şu anda solunum cihazına bağlı ve çok zor bir sürecin içerisinde sevenlerinin dualarını bekliyoruz” diye konuştu.