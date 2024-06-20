İncek'teki villalarında geçen günlerde yaşanan olay, Victoria Vera Blyth'ın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı iddia edilen bir kavgayla patlak verdi.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 53 yaşındaki Blyth, eşine tabanca ile saldırmış ve ardından silahı başına dayayarak yaşamına son vermişti. Çiftin en büyüğü 14 yaşında olan 3 çocuğu, yakınlarına teslim edildi.

Petrol sondaj işleriyle uğraşan Thomas Blyth ile birlikte 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Victoria Vera Blyth'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Çek medyasına konuşan Victoria'nın Çekya'daki arkadaşları, Blyth'ın eşiyle ayrı yaşama planları yaptığını ve yaz aylarını ailesiyle geçirmeyi planladığını belirtti. Bir arkadaşı, "Victoria, eşinin sürekli kendisini aldattığını öğrendi ve bu durumdan çok rahatsızdı. Eşinden ayrılmakla tehdit etmişti. İlişkilerinde sürekli gerginlik vardı. Victoria, sakin bir yaşam istiyordu ancak sürekli dramalarla karşılaşıyordu" dedi.

Arkadaşları, Blyth'ın aldatma olmadan ve çocuklarının huzurlu olduğu bir hayat istediğini vurgulayarak, Çekya'da tanınmış bir isim olduğunu ve bazı televizyon kanallarında sabah programları sunduğunu ifade etti.