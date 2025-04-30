Ünlü oyuncular bir tiyatro oyunu kapsamında Yozgat’a gelecek. Tüm detaylar haberimizde…

2021 yılında “Yılın En İyi Tiyatro Oyunu” ödülüne layık görülen “Etekler ve Pantolonlar” oyunu kapsamında Usta oyuncular Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç Yozgat’a gelecek.

Türkiye’nin önemli kültür-sanat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Moonlife Dergisi ve Altın Palmiye Ödülleri tarafından 2021 yılında “Yılın En İyi Tiyatro Oyunu” ödülüne layık görülen “Etekler ve Pantolonlar” 16 Mayıs Cuma günü Yozgat’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Usta oyuncular Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın başrollerini paylaştığı oyun, saat 19.00’da Yozgat Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Usta oyuncular bu güzel etkinlikler kapsamında Yozgat’a gelecek.