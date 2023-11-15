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Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 10 milyon TL ve bir daire teklifini reddederek bir inşaat firmasının reklam yüzü olmayı kabul etmedi. Usta oyuncu, bu kararını "Her şey para değil" diyerek açıkladı. Çehre, gelen teklifi kahrolma riski nedeniyle geri çevirdi. İşte detaylar:

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Nebahat Çehre, geniş bir dizi ve film geçmişine sahip olmasına rağmen, bir inşaat firmasının reklam kampanyası için gelen çekici teklifi reddetti. 10 milyon TL'ye ek olarak kendisine sunulan bir daireyi kabul etmeyen Çehre, bu kararını maddi değerlerin ötesinde bir düşünceyle izah etti.

2024'te tamamlanması planlanan projede reklam yüzü olma teklifini reddeden Çehre, nedenini duyarlı bir şekilde açıkladı. Özellikle depremlerin insanların yaşam alanlarına yönelik yıkıcı etkilerine vurgu yaptı. Çehre, "Son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Eğer benim tanıttığım evler de bir depremde yıkılırsa, bu durum beni derinden etkiler. Her şey para değil" şeklinde konuştu.