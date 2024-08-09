Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi. Sağlık durumu hakkında endişe verici gelişmeler yaşanırken, Açıkalın’ın konuşma yetisini kaybettiği bildirildi.

Magazin Burada'nın haberine göre, Peker Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği ve bu durumun sonucunda konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği belirtilirken, Açıkalın’ın ameliyat olacağı iddia ediliyor.

Hayranları ve meslektaşları, Açıkalın’ın sağlık durumu hakkında gelen kötü haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncunun tedavi süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.