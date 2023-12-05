Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat'ta büyük bir ilgiyle karşılanan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, sevilen sanatçı Turgay Tanülkü'nün de katılımıyla izleyiciyle buluştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve il protokolünün yanı sıra filmin oyuncuları, senaristi ve izleyiciler gösterimin özel bir atmosferine tanıklık etti.

Film gösterimine katılanlar arasında yer alan Turgay Tanülkü, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?

1953 yılında Uşak'ta doğan Tanülkü, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olup, uzun yıllardır sinema, dizi ve tiyatro sahnelerinde başarılı performanslar sergilendi.

Sanatçı, 1976'da mezun olduğu konservatuardan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı ve kariyerine Türk tiyatrosuna değer katan birçok esere imza attı. Aynı zamanda, uluslararası alanda da başarı elde eden Tanülkü, 1984 yılında Konya'da Uluslararası Reji Ödülü'nü kazandı.

Turgay Tanülkü, sinema dünyasında da adından sıkça söz ettiren bir isim. "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki performansıyla izleyicilerin hafızalarında yer edindi.

Halihazırda Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda bulunan Turgay Tanülkü, kariyeri boyunca körler okulu, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde tiyatro grupları kurarak sosyal sorumluluk projelerine de aktif bir şekilde katıldı.

Aybüke'nin öğretmenlik serüvenini anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Yozgat'ta gerçekleşen özel gösterimiyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen sanatçı Turgay Tanülkü'nün de katılımıyla renklenen etkinlik, Yozgatlılar tarafından büyük ilgi gördü.