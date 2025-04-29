Saat 20.30'da başlayacak gösterimde, sanatseverler unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşayacak.

Oyun hakkında yapılan açıklamada, Sadık Şendil’in kaleme aldığı "Kanlı Nigar"ın, geleneksel Türk orta oyunundan esinlenilerek yazılmış bir komedi eseri olduğu belirtildi.

Açıklamada, oyunun merkezinde yer alan Kanlı Nigar karakterinin, küçük yaşta besleme olarak girdiği evde yaşadığı zor günlerin ardından intikam dolu bir kişiliğe büründüğü, oyun boyunca kendisine ihanet edenlerden zekice planlarla intikam almaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Nigar karakteri, Lebibe, Bedide ve Nadide adlı genç kadınlarla birlikte mahalledeki erkeklerin zaaflarını kullanarak onları sınamaya başlıyor.

Ancak ilerleyen sahnelerde işler planlandığı gibi gitmiyor ve olaylar komik, sürpriz gelişmelerle izleyiciyi hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Eserde, toplumsal yapının, ahlaki değerlerin ve kadın-erkek ilişkilerinin, mizahi bir üslupla eleştirildiği vurgulandı.

43 YILLIK MÜZİKLER SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Oyun, müzikal yönüyle de dikkat çekiyor. Besteleri bundan tam 43 yıl önce, merhum büyük bir sanat insanı tarafından hazırlanan orijinal müziklerin, günümüze sadık kalınarak sahneleneceği belirtildi.

Böylelikle izleyicilere hem geleneksel hem de nostaljik bir atmosfer sunulacak.

Sadık Şendil'in, "Yedi Kocalı Hürmüz", "Süt Kardeşler" gibi Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz eserlerine de imza attığı hatırlatılırken, "Kanlı Nigar"ın da yazarın eserleri arasında özel bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun inceliklerini genç nesillere tanıtmayı hedefleyen yapımın, hazır cevaplı esprileri ve nüktedan anlatımıyla her yaştan seyirciye hitap etmesi bekleniyor.

Yetkililer, tiyatroseverleri bu eşsiz gösterimi kaçırmamaya davet ederek, “Kanlı Nigar, yalnızca bir komedi değil; aynı zamanda geçmiş dönemlerin toplumsal yapısını, insan ilişkilerini ve kültürel değerlerini yansıtan kıymetli bir tiyatro eseridir. Tüm Yozgatlı sanatseverleri keyif dolu bir geceye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.