Ünlü model Demet Şener, 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra 2019'da Cenk Küpeli ile evlenmiş, ancak bu evlilik 2021'de sona ermişti. 1995 Miss Turkey güzeli olan Şener, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman'a 'evet' dedi.

2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan ünlü model Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı. Üç yıl süren evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan çiftin ayrılığı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

CENK KÜPELİ İLE KISA SÜREN EVLİLİK

Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile evlenmiş, ancak bu evlilik 2021 yılında sona ermişti. Şener, bu evlilikten de mutlu sona ulaşamamıştı.

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, yıllar içinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmemiştir.

ARADIĞI MUTLULUĞU TOLGA ARMAN'DA BULDU

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü model, sonunda aradığı mutluluğu buldu. Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile evlenme kararı aldı. Sevgilisinin Bodrum Türkbükü'nde kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine 'evet' diyen Demet Şener, parmağındaki büyük tektaş yüzükle dikkatleri üzerine çekti.

Demet Şener, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara, "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Ünlü model, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarını cevapsız bırakmadı ve tek tek teşekkür etti.

ŞENER: "TOLGA İLE GÖNÜLDEN BAĞLIYIM"

Daha önce, "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" açıklamasını yapan Demet Şener, nihayet aşkını evlilikle taçlandırma kararı aldı.

NİKAH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYORLAR

Ünlü model Demet Şener ve iş insanı Tolga Arman, dört yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Çiftin düğün tarihine dair detaylar ise henüz açıklanmadı. Sosyal medya hesaplarından yapacakları paylaşımlar merakla bekleniyor.