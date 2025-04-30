Eğitim hayatına İngiltere'de devam eden Şahin, Doğu Londra Üniversitesi'nde Moda İşletmesi bölümünde öğrenim gördü. 2018 yılında Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey’e katıldı. 24 Eylül 2018’de düzenlenen final gecesinde Miss Turkey 2018 birincisi seçilerek Türkiye güzeli unvanını kazandı. Bu başarısı sayesinde Türkiye’yi Çin’in Sanya kentinde düzenlenen Miss World 2018 yarışmasında temsil etme hakkı elde etti. Yarışmada Canan Göknil ve Özlem Süer imzalı iki farklı kıyafetle boy gösteren Şahin, ilk 30 finalist arasına giremedi. Ancak bu deneyimiyle adını uluslararası platformda da duyurdu.

Yarışmanın ardından modellik kariyerine odaklanan Şevval Şahin, defileler, reklam kampanyaları ve marka iş birlikleriyle moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

AİLESİ VE MEDYADA YANSIMALAR

Şevval Şahin'in kız kardeşi Ceyda Şahin de son dönemde dikkatleri üzerine çekti. Ceyda Şahin, 2025 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasına katılarak ekranlarda boy göstermeye başladı. Kardeşi gibi medyada yer alması, Şevval Şahin’in ailesine olan ilgiyi de artırdı.