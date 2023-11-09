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Ünlü komedyen Sefa Doğanay, eğlence dolu yeni şovuyla Tokat'taki sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır biriktirdiği komik hikayeleri sevenleriyle paylaşmak için sabırsızlanan Doğanay, kapalı gişe oynadığı son gösterilerinde büyük bir ilgi gördü.

Bir yıldır sahnelediği "Naftalin" adlı stand-up gösterileri Türkiye, Avrupa ve Amerika'da büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü komedyeni daha da popüler hale getirdi. 2011 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasında kendini kanıtlayan Doğanay, taklitleri ve komik hikayeleriyle izleyicilerini her geçen gün güldürmeye devam ediyor.

Ünlü komedyen Sefa Doğanay, heyecanla beklenen yepyeni stand-up gösterisi "Sefa Doğanay Show Oyunu" ile Tokat'a geliyor. Gösteri, 12 Kasım Pazar günü 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20:30'da sahnelenecek. Biletler, Biletix üzerinden satışa sunulmuş durumda.

İşte detaylar:

Tarih: 12 Kasım Pazar

Saat: 20:30

Yer: 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi / Tokat