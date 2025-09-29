Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere'deki dairesine 25 bin TL ödeyen kiracı mahkemelik oldu. Hülya Avşar ve kiracısı arasındaki kira sorununa arabulucu da çözüm olmadı. Sonuç çıkmayınca süreç İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Davayı Avşar kazanırken, 25 bin TL'lik kiranın kaça çıkacağı da belli oldu.

Kirayı 2 Katına Çıkarmak istedi

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesini 25 bin TL'ye kiraya veren Hülya Avşar, kirayı 2 katına çıkarmak istedi. Kiracı bu duruma itiraz ederken süreç ilk olarak arabulucuya daha sonra da İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

Yeni Kira Bedeli Belli Oldu

Konuya ilişkin aktarılan habere göre Avşar, kiracısının 2019 yılında 6 bin TL kira ile oturmaya başladığı şu anda da piyasaya göre düşük kira ödediğini ifade etti. Mahkemeye taşınan süreçte bilirkişi raporu dikkat alındı. Kiracı için yeni kira bedeli 45 bin TL olarak belirlendi.