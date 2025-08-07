Balıkesir Marmara Adası kıyılarında parçalanmış şekilde bulunan tekneye dair bir kuru yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek için denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış şekilde ki tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden duyurulan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmaya dair tekneye çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı alındı. Yalova'da gözaltına alınan C.T, işlemlerinden sonra adliyeye gönderildi.

Şüpheli kuru yük gemisi kaptanı, savcılıktaki ifadesinden sonra "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle hakimliğe gönderildi.Bu srada olaydan sonra denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları da hala sürüyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza sebebiyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu kanıtlanmışı. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama sürdürülmüş ancak herhangi bir bulguya denk gelinmemişti.