Türkiye’nin önde gelen şehirlerarası ulaşım firmalarından Metro Turizm, cepleri rahatlatacak bir kampanya başlattı. Firma, "Gidiş Sizden, Dönüş Bizden" kampanyası ile 10 TL’ye bilet satacak.

Metro Turizm, şehirlerarası otobüs biletlerinde çok konuşulacak bir kampanyaya imza attı. "Gidiş Sizden, Dönüş Bizden – 10₺" sloganıyla duyurulan kampanyada, gidiş bileti alan yolcular dönüş biletini sadece 10 TL’ye alabilecek.

Kampanya, özellikle uzun mesafeli yolculuk yapanlara büyük avantaj sağlıyor. Örneğin; Ankara-Yozgat arasında 490 TL’ye gidiş bileti alan bir yolcu, dönüş biletini 10 TL’ye alarak toplamda 500 TL’ye seyahat edebilecek. Böylece tek yönlü yolculuk yaklaşık olarak 250 TL’ye mal olacak.

İstanbul-Yozgat gibi daha uzun mesafeli seyahatlerde ise 950 TL’ye alınan gidiş bileti ile dönüş bileti 10 TL’ye alınarak yolculuk maliyeti 960 TL olacak.

KAMPANYA TARİHLERİ AÇIKLANDI

Büyük ilgi gören kampanya, 01 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların dikkat etmesi gereken temel koşullar şu şekilde açıklandı:

Sınırlı Kontenjan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izni gereği, her araçta kampanyalı biletler toplam koltuk kapasitesinin yüzde 10’u ile sınırlıdır.

Bilet Tipi: Kampanya, yalnızca aynı anda gidiş-dönüş bilet satışlarında geçerlidir.

Geçerlilik: Yurt dışı seferler, Mini seferler ve Edirne kalkışlı/varışlı seferler kampanya kapsamı dışındadır.

İptal/Değişiklik: Kampanyalı biletlerde iade, iptal veya değişiklik yapılamaz.

Bilet alımları Metro Turizm'in web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve bilet satış ofislerinden gerçekleştirilebiliyor.