Kayseri'de eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi kadının cenazesi toprağa verildi.

Eski eşi F.K. tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi binası girişinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Türk Halkbilimi Bölümü öğrencisi Meliha Keskin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları ve öğrenci arkadaşları tarafından teslim alındı.

Üç çocuk annesi Keskin'in cenazesi, öğle vakti Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Talas ilçesindeki Başakpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba İsmail Keskin, katil zanlısının kızından ayrıldıktan sonra başka bir kişiyle beraber yaşadığını iddia etti.

Zanlının kızını çok kez aldattığını ileri süren Keskin, olayı devamlı iyi tarafa çevirdiklerini ancak ilişkilerinin düzelmediğini anlattı.

Kızının Türk Halkbilimi Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Keskin, dava sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Öte yandan, katil zanlısı F.K'nin başka bir kadınla imam nikahıyla birlikte yaşadığı, 41 suç kaydının bulunduğu, elektronik kelepçeyle izlendiği, suç kayıtlarının çoğunun maktulle yaşadığı sorunlardan kaynaklandığı öğrenildi.

Bu arada boşanan çiftin 3 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Üniversite öğrencileri de Meliha Keskin'in fakülte binası önünde pompalı tüfekle öldürülmesini protesto etti.

Fakülte binasının öğrenci girişinde bir araya gelen öğrenciler, siyah renkli kıyafetler giyip yakalarına Meliha Keskin'in fotoğrafını astı.

Çeşitli pankartlar taşıyan öğrenciler, Keskin ve tüm öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra öğrenciler, ellerindeki gül ve karanfilleri, Keskin'in tüfekle vurulduğu alana bıraktı.

Fakülte önünde toplanan öğrenciler adına açıklama yapan Felsefe Bölümü öğrencisi Doğuş Çoban, dün arkadaşlarının canice katledildiğini, herkesin yüreğini yakan durumu asla kabullenmeyeceklerini belirtti.

Bir genç kadının hayalleriyle aralarından koparıldığına dikkati çeken Çoban, yaşamı elinden alınan tüm kadınlar adına Edebiyat Fakültesi önünde toplandıklarını dile getirdi.

Yaptıkları eylemin siyasi olmadığını, bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayan Çoban, 'Özgecan, Ceren, Pınar, Şule, Emine, İkbal, Ayşenur, adını duyamadığımız sessizce yok edilen nice kadın için buradayız. Biz artık korkmak istemiyoruz, bir kişi daha eksilmesin diye buradayız. Önlem istiyoruz, güvenli bir üniversite istiyoruz.' dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler sloganlar atarak ERÜ Rektörlüğü binasına yürüdü.

Burada öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 'Kampüsün dışarıya kapanması sağlık kampüsünün de hastane geçişleri açısından ayrı bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız zaten var. Özellikle güvenlik noktalarındaki geçişlerde bütün kontroller yapılıyor. Bu kontrollerle ilgili biz gerekli işlemleri başlatmış durumdayız.' diye konuştu.

Kadına şiddete karşı olduklarını belirten Altun, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Öğrencilerin Rektörlük binası önündeki eylemleri sürüyor.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Erciyes Üniversitesi giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı, kampüs alanına giren bazı araçların arandığı görüldü.

Eski eşi tarafından dün eğitim gördüğü ERÜ Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K, bölgedeki trafik polislerince yakalanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.