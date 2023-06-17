Üniversite yolculuğu için ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testinde öğrenciler ter döktü.

Adayların salonlara alınması ve kontrollerin yapılmasının ardından sınav başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde sınava giren adaylar heyecanlı maratonun ilkini tamamladı.

Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri ise dışarda ter döktü. Bahçede bekleyen veliler, Kur'an-ı Kerim okuyarak öğrencilere destek oldu.

KEDİSİYLE GELDİ

Şans getireceğini düşündüğü için sınava kedisiyle geldiğini söyleyen Fadime Nur Akgöz, “Şans getireceğini düşündüğüm için kedimi yanımda getirdim. Annemler burada sınava girince onlara bırakacağım. Onlarla bekleyecek beni. Sınava iyi hazırlandım. İnşallah güzel sonuçlar alırım” şeklinde konuştu.

165 DAKİKA YARIŞTILAR

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu. Sınav süresi ise 165 dakika oldu.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak. AA/Melike Aslı Arslan