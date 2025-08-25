Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulanabileceğini duyurdu.



1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta sona ermişti. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden kolaylıkla öğrenebiliyor.

Kayıtlar 1-5 Eylül’de

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt süreci de belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıtlar 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1–3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ek Yerleştirme Tarihi Ne Zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ise ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.