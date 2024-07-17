Üniversite adayı öğrencilerinin önemli bir dönüm noktasında olduklarını söyleyen Dr. Çattık, çok iyi düşünülerek verilmesi gereken üniversite kararının bireysel ve meslek yaşamında kalıcı etkiye sahip olduğunu belirtti. Tercih yaparken üniversitenin akademik kalitesi, şehirdeki konumu, bölümün kariyer imkânları, kampüsün fiziksel özellikleri gibi pek çok değişkenin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Dr. Çattık şöyle konuştu:

“Tercih edeceğiniz üniversitenin burs, staj imkânları, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, yan dal, çift ana dal yapabilmek, kütüphane hizmetleri, sosyal faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz öğrenci kulüpleri, yine spor faaliyetleri yapabileceğiniz tesisler, kampüs içi ulaşım imkânları, yemekhane hizmetleri gibi pek çok hizmetin üniversite tarafından size sunulması oldukça önemli. Üniversitenin ve bölümün akademik kadrosunun nitelikli olması alacağınız akademik eğitimin kalitesini arttırmakla birlikte aynı zamanda meslek yaşamınızda elde edeceğiniz başarı için de oldukça belirleyici. Sözünü ettiğimiz bu imkânları üniversitelerin web sayfalarından rahatlıkla araştırabilirsiniz. Üniversitenin bulunduğu şehrin öğrencilere sunduğu beslenme, ulaşım gibi imkânları da göz önünde bulundurmalısınız. Elbette tercih yaparken başarı sıralamanızla, sizin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarınızın arasındaki uyum çok önemli. Özelliklerinize uygun olmadığını düşündüğünüz bir bölümü tercih etmemelisiniz.”

ÖSYM tercih kılavuzunun detaylı incelenmesi gerektiğini de kaydeden Dr. Çattık, deneyimli uzmanlardan alınacak desteğin öneminin de altını çizdi.