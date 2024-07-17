Üniversite tercih döneminde öğrencilerin en sık yaptığı hatalar merak ediliyor. Adaylar tercihlerinde hatalar yaparak geleceklerini etkileyebiliyor. Peki, 2024 yılında üniversite tercih döneminde en sık yapılan hatalar nelerdir? Üniversite sınavına girip sonucunu öğrenen adaylar, kendileri için en iyi üniversiteyi belirlemek için tercih dönemine dikkat etmelidir. Bu dönemde yapılan bir hata, gelecekteki kariyerlerinde sorunlara yol açabilir.

2024 ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİNDE EN SIK YAPILAN HATALAR

Üniversite tercih döneminde yapılan en sık hataları sizler için derledik. İşte bu hatalar:

Kontenjan Kılavuzuna Bakılmadan Tercih Yapmak: ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan kontenjan kılavuzunu incelememek, hatalı tercih yapma olasılığını artırır.

Kampüsü (Üniversiteyi) Ziyaret Etmemek: Gideceğiniz üniversiteyi sadece internet üzerinden değil, birebir ziyaret ederek tanımaya özen gösterin.

Çevreden Çok Fikir Almak: Çevrenizden alacağınız fazla fikir, tercihleriniz konusunda kafanızı karıştırabilir. Kendi isteklerinizi ön planda tutarak karar vermelisiniz.

Sıralamaya Göre Tercih Yapmak: Üniversite tercihi yaparken bölümün başarı sıralamasına dikkat etmemek büyük bir hata olabilir.

Acele Karar Vermek: Üniversite tercihi, geleceğinizi etkileyen önemli bir karardır. Acele etmeden, kararlı bir şekilde tercihlerinizi yapmanız faydalı olacaktır.

Sadece Üniversitenin Konumuna Bakmak: Evinize yakın diye tercih edeceğiniz üniversite, beklentilerinizi karşılamayabilir. Konum kadar sunduğu imkanları da değerlendirmelisiniz.

Yalnızca Bölüm Odaklı İlerlemek: Çift ana dal veya yan dal yapmayı düşünüyorsanız, tercihlerinizi bu seçeneklere göre yapmalısınız.

Puan İsrafı Olmasın Diye Tercih Yapmak: Aldığınız puanları israf etmemek için istemediğiniz bir bölümü seçmek, gelecekte mutsuz olmanıza neden olabilir.

24 Tercihin Tamamını Doldurma Çabası: Başvuru ekranında 24 tercih hakkınız olsa da hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. İstemediğiniz bölümleri yazmaktan kaçının.

Üniversitelerin Burs Olanaklarına Detaylıca Bakmamak: Vakıf üniversitesinde okumayı düşünüyorsanız, burs imkanları önemli bir kriterdir. Başarı bursu, spor bursu, personel bursu veya kardeş indirimi gibi burs imkanlarını değerlendirin.