Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerini belediyede ağırladı.

Ziyarette, öğrenciler ilçenin ekonomisi, kültürü, turizmi, tarihi ve şehir planlaması üzerine stüdyo çalışmaları yapmak üzere Sorgun’un farklı alanlarını inceleme fırsatı buldu.

Başkan Ekinci, gençlerin gözünden ilçeyi dinlemenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, “Bu şehir, sadece geçmişiyle değil; gençlerin enerjisi, fikirleri ve hayalleriyle geleceğe taşınacak” dedi.

Ekinci, belediye olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onların üreten fikirlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Ziyaret sırasında öğrenciler, ilçenin potansiyelini yerinde görerek projelerine yön verecek bilgileri toplama imkânı buldu.

Ekinci, böyle eğitim ve proje iş birliklerinin ilçenin kalkınmasına ve gençlerin üretkenliğinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.