Şirket, Google AI Pro kapsamında Gemini yapay zekâ platformunu öğrencilere 1 yıl boyunca ücretsiz sunacak. Program, öğrencilerin eğitim hayatında yapay zekâdan daha verimli şekilde yararlanmasını hedefliyor.

Gemini ile Eğitimde Yapay Zekâ Dönemi

Google’ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini, öğrencilerin hem akademik hem de yaratıcı süreçlerine destek olacak şekilde tasarlandı. Program kapsamında kullanıcılar, ders çalışma, ödev hazırlama, sınava hazırlık, içerik yazımı ve video üretimi gibi alanlarda çeşitli avantajlardan yararlanabilecek.

Gemini’nin Öğrencilere Sunduğu Başlıca Özellikler

Eğitim ve Araştırma Desteği:

Gemini, 1.500 sayfaya kadar ders kitaplarını analiz edebiliyor, öğrencilerin konuları daha hızlı anlamasına yardımcı oluyor.

Yazma Yardımı:

Öğrenciler ödev, tez veya rapor hazırlarken ilk taslak oluşturma, argüman geliştirme ve içerik iyileştirme desteği alabilecek.

Video Oluşturma (Veo 3):

Google’ın yeni aracı Veo 3, basit metinleri dinamik videolara dönüştürerek eğitim materyali üretimini kolaylaştırıyor.

NotebookLM Entegrasyonu:

Kullanıcılar artık 5 kat daha fazla sesli özet ve kaynak yönetimi avantajından yararlanabilecek.

Whisk Animate:

Gemini ile Veo entegrasyonu sayesinde görseller, kısa video kliplere dönüştürülebiliyor.

Google Ürünlerinde Gemini Desteği

Gemini, yalnızca bağımsız bir platform olarak değil, aynı zamanda Gmail, Dokümanlar, Drive ve Google Fotoğraflar gibi ürünlere de entegre şekilde sunulacak. Bu sayede öğrenciler, yazı yazarken veya belgeleri düzenlerken anında yapay zekâ desteği alabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, 2 TB depolama alanı içeren Google One Premium planı avantajlarından da faydalanacak. Bu plan, geniş depolama kapasitesinin yanı sıra gelişmiş güvenlik özellikleri ve özel indirimleri de içeriyor.

Eğitimde Dijital Dönüşümde Yeni Adım

Google, bu girişimle eğitim alanında yapay zekâ destekli dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket yetkilileri, projenin öğrencilerin hem üretkenliğini artıracağını hem de geleceğin iş gücüne yapay zekâ becerileri kazandıracağını belirtiyor.

Ücretsiz kullanım hakkı, dünya genelinde belirlenen üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca sunulacak. Programın başvuru ve aktivasyon sürecine ilişkin detaylar hakkında "Teklife son başvuru tarihi: 9 Aralık" açıklaması yapıldı.