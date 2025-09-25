Üniversite Basın Iş Birliği Güçleniyor

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdem Güven, öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür ve Doç. Dr. Atike Sevtap Demir ile öğrenciler, gazetemizi ziyaret ederek yerel basın ile üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İleri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile yapılan görüşmede, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek staj imkânları, saha çalışmaları ve ortak projeler ele alındı. Yerel basının üniversiteyle yakın iş birliği içinde olmasının önemine dikkat çekilerek, geleceğe dönük iş birlikleri için somut adımlar atılmasının gerekliliği vurgulandı.

Prof. Dr. Erdem Güven, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin eğitim hayatına büyük katkı sağladığını belirterek, “Yerel medya ile üniversite arasında kurulan köprü, öğrencilerimizin sahada deneyim kazanmalarına imkân tanıyor. Bu süreç, hem mesleki becerilerin gelişmesine hem de iletişim alanındaki bağların güçlenmesine katkı sunuyor” dedi.

Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ise öğrencilerin yerel medya aracılığıyla aktif görev almasının önemine değinerek, İleri Gazetesi’nin her zaman genç gazetecilerin yanında olacağını ve iş birliği sürecine destek vereceklerini ifade etti.

Bu buluşma, üniversite ve basın arasındaki köprünün güçlenmesi adına önemli bir adım olarak kayda geçti.