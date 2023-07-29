Üniversite sınavına giren milyonlarca öğrencinin tercih süreci başladı. TYT ve AYT sınavlarında ter döken milyonlarca öğrenci, gitmek istediği üniversiteyi belirlemek için zorlu tercih sürecine girdi.

Bu süreçte öğrencilerin yanında olmak isteyen Ülkü Ocakları, ‘tercih robotu’ hizmeti ile öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmaya başladı. Üniversite adayları, Ülkü Ocaklarının ‘tercih robotu’ ile aldığı puana göre ve tercih ettiği kriterlere göre en uygun üniversite ve bölümleri öğrencilere sunuyor.

Konu ile ilgili olarak Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz bir açıklama yaptı. Şahbaz açıklamasında, “Ülkü Ocakları Tercih Robotu ile Geleceğe Adım Atın! Ülkü Ocakları olarak, tercih döneminde gençlerimize destek olmak için geliştirdiğimiz Tercih Robotu ile puan ve başarı sırasına göre filtreleme yaparak üniversite tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Türk gençliğinin, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi