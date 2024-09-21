Yozgat Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) birimi tarafından Yozgat’a yeni gelen üniversite öğrencileri için karşılama etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Üniversiteye adım atan gençlere çeşitli ikramlar sunulurken, ÜNİAK'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

“YOZGAT İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Yozgat ÜNİAK İl Başkanı İrem Nur Akkaya, “Yozgat Bozok Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Yozgat ÜNİAK İl Başkanlığı görevini yaklaşık 6 aydır yürütmekteyim. Hemen hemen 5 gündür standımızı üniversite içerisinde doğu kampüsünde açıyorduk. Hafta sonu olmasından dolayı Yozgat merkez de standımızı açmaya başladık. ÜNİAK nedir diye soracak olanlara Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğudur. Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız etkinliklerin tamamı ücretsizdir. Yozgat’a gelen öğrencilerimize daha iyi vakit geçirmeleri üniversitemizi, Yozgat’ı daha sevmeleri amacıyla öğrencilerimizin kayıtlarını alıyoruz. Daha çok çaba göstereceğiz daha çok öğrencilerimizi kendimize çekeceğiz. Hiçbir siyasi çaba veya bir dernek amacıyla güdülmeksizin tamamen Yozgat için çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Yürütme ekibimiz her daim standımızın başında öğrencilerimizle beraber görev aldılar” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE DAİR ETKİNLİK DÜZENLİYORUZ”

ÜNİAK Öğrenci Topluluğu Teşkilat Başkanı Lütfi Yozgat ise “Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Üniversite öğrencilerine dair etkinlik düzenliyoruz. ÜNİAK Öğrenci Topluluğunu kurduk tamamen rektörlük onaylı bir topluluk amacımız tamamen öğrencileri etkinliğe doyurmak. Etkinliklerimizin içerisinde il dışına geziler, yemek programları, bahar şenlikleri, konserler gibi etkinliklerimiz bulunuyor. Öğrencileri sosyalleştirmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Üniversite kampüsü içerisinde ve dışarısında etkinliklerimiz oluyor. Bazı gezilerimiz konaklamalı oluyor yakın zamanda da Ankara’da, Kayseri’de, Adana’da etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimizi bilgilendirme adına eski Askerlik Şubesi yanında bir stant açtık. Standımız Bozok Üniversitesi Doğu Kampüsü, otobüs duraklarının bulunduğu yerlerde açıyoruz öğrencilerimiz gelip görebilirler. Çeşitli ikramlarımız oluyor” diye konuştu.