Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) Yozgat İl Başkanlığı tarafından, üniversite gençliğini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler kapsamında “İslam’da Mahremiyet” konulu konferans düzenlendi.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

İl Gençlik Kolları ÜNİAK Birim Başkanlığı tarafından organize edilen konferansta, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sezai Bekdemir konuşmacı olarak yer aldı.

Bekdemir, İslam’da mahremiyet kavramının bireysel, toplumsal ve ahlaki boyutlarını ele alarak, gençlerin bu konuda bilinçli bir yaşam sürmesinin önemine vurgu yaptı.

Programa, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, İl Başkan Yardımcıları Mehmet İhsan Varol ve Mustafa Akdemir, İl ÜNİAK Başkanı İremnur Akkaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın sonunda gençlerle sohbet eden katılımcılar, İslam’da mahremiyetin sadece bir kavram değil, toplumsal huzurun ve bireysel saygınlığın temeli olduğuna dikkat çekti.

Programın ardından yapılan açıklamada, manevi yönü güçlü, bilgi dolu ve ufuk açıcı bir etkinliğin gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, gençliğin ilimle, değerlerle ve ahlakla buluştuğu nice güzel programlarda yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz.”