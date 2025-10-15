Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) Yozgat İl Başkanlığı, üniversite gençliğini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri kapsamında “İslam’da Mahremiyet” konulu bir konferans düzenleyecek.

Etkinlik, 16 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konferansta, Doç. Dr. Sezai Bekdemir konuşmacı olarak yer alacak. Programda, İslam’da mahremiyetin bireysel, toplumsal ve ahlaki boyutları ele alınacak.

ÜNİAK Yozgat İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek konferansın toplumsal değerlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtilerek, “Gençliğin milli ve manevi değerler ışığında bilinçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı programa tüm basın mensuplarını ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.