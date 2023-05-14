Yaptığı projeleri tek tek anlatan İlçe Belediye Başkanı Oğuz Ünal, bu çalışmalara ilaveten belirledikleri çalışmaları da ileride açıklayacağını söyledi.

“BÜYÜK BİR ÇİLEDEN KURTARDIK”

Özükavak’ı güzelleştirmeye devam edeceklerini belirten Ünal, “Susuzluk sorunu çözüldü; Öncelikle kasabamızın 10 yıldır kanayan yarası olan âdeta bir dağ köylerini andıran ve çeşmelerde pınarlar da bidonlarla su sırası bekleyen tarladan çalışmadan geldiğinde günlük yaşamını bırak elini yüzünü dahi yıkamaya su bulamayan duşunu dahi alamayan düğününde bayramında cenazesinde mevlidinde susuz kalan, hemşehrilerimi çok şükür attığımız adımlarla ve çalışmalarla yaklaşık 4 yıldır mücadelemizle takibimizle sizlere susuzluk yaşatmadık. Dünyanın çölleşme ve iklim değişikliğini yaşadığı En kurak günler de olsa bu yıllar da sizlere mahcup olmadık Susuzluğu kökünden çözdük. Yamaç Pınarına Köprü Yapımı; 43 yıllık bir belediye olmasına rağmen yaşadığımız 21.yüzyılda dereden köprü olmadığı için kepçe ile öğrenci taşıyan bir belediye vardı çok şükür göreve geldiğimiz gün den itibaren yamaç pınarına köprümüzü yaptık ve Kusa zamanda taş döşeme işlemini başlanacak. Dere Islahı; Kasabamızın ortasından geçen dere ıslahı kenar telleri ile birlikte çevre sini tamamen yaklaşık 2 km yaparak kasabamızı ve mezarlıkları gün yüzüne çıkartarak kirli ve kokudan kötü görüntüden kurtardık ve yaptık. Akmayan Çeşmelerin Tamamen Akıtılması; Yaptığımız bakım onarım ve boruların değişimi yapılan çalışmalarla 10 yıldır akmayan kasabamız sakinlerinin hayvancılık la uğraşması neticesinde hayvanlarını dahi sulama sıkıntısı çeken hemşehrilerimizi büyük bir çileden kurtararak suya kavuşturduk. Mecid pınarı, Osman efendi çeşmesi Yazının Pınar ve bakımını yaptığımız diğer çeşmeler çok şükür hepsini akıttık daha 10 dakika dahi susuzluk yaşamadık çok şükür. Kasabamız kapatılan fırınını hizmete açtık. Seçim beyan namemizde söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğimizi beyan etmiştik ve fırınımızı hizmete açarak sıcak ekmeği yedirdik ve yedirmeye devam edeceğiz. Orman kesimini yaptık. Yıllardır yapılamayan yapılsa dahi dozeri greyderi bırak kepçe dahi bulup yolunu yaptıramayan kendi imkânları ile iş makinası kiralayan bir durumdan belediyeden çok şükür greyderlerle kepçelerle dozerlerle ve en önemlisi de insanına değe veren bir belediyecilik örneğini tarihinde ilk defa bir haftalık kahvaltı erzağını veren ve ormanda halkı ile iç içe olan bir belediyecilik sergileyerek vatandaşımızın gönüllerine taht kuran orman kesimini yaptık geldiğimiz günden buyana 4’ncü kez yaptık ve yapıyoruz” dedi. Melike Aslı Aslan