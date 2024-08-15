Son dönemde X sosyal medya platformunda adından sıkça söz ettiren Ünal Canbey, eğitimci, iş insanı ve siyasetçi kimlikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Ünal Canbey kimdir, nerelidir ve mesleği nedir? Ayrıca, Ünal Canbey'in tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında ne gibi bilgiler var? İşte detaylar...

Ünal Canbey, Devlet Partisi'nin kurucularından biridir. 1 Aralık 2020'de partinin genel başkanlığına seçilen Canbey, bu görevini Murat Şahin'e devretmiştir. Canbey döneminde Devlet Partisi'nin üye sayısı 91'e ulaşmıştır. Ancak Ünal Canbey'in doğum tarihi ve doğum yeri hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Sosyal medya paylaşımlarına bakarak yaşının 40'lı veya 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

ÜNAL CANBEY'İN MESLEĞİ NEDİR?

Ünal Canbey, son dönemde X sosyal medya platformunda yaptığı siyasi paylaşımlar ve hükümete yönelik eleştirilerle dikkat çekmektedir. Eğitimci, iş insanı ve siyasetçi olarak tanınan Canbey, 2020 yılından bu yana aktif bir şekilde siyasi yorumlar yapmaktadır. Devlet Partisi'nin kurucularından biri olan Canbey, siyasi kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır.

ÜNAL CANBEY NEDEN GÜNDEMDE?

Ünal Canbey, sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerle hem hükümeti hem de muhalefeti hedef alıyor. Seçim hilelerine dair açıklamalar yapacağını duyuran Canbey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı istifaya çağırmıştır. Bu paylaşımları, onun medya ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmasına neden olmuştur.

ÜNAL CANBEY TUTUKLANDI MI?

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya paylaşımında Ünal Canbey gibi bir kişinin serbest gezmesinin imkânsız olduğunu belirtti ve Canbey’in neden tutuklanmadığını sorguladı. Ünal Canbey, kendisinin savcıya ifade verdiğini ve sosyal medya paylaşımlarına devam ettiğini ifade etti. Şu an itibarıyla, Ünal Canbey’in tutuklandığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.