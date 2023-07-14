Umutlu Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan sendika üyesi işçilerin yüzleri imzalanan sözleşme ile güldü.

Umutlu Belediyesi’nde yapılan imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak ve sendika üyesi işçiler katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Hizmet İş Sendikası üyesi işçilerinin ücretlerine ilk altı ay yüzde 85 oranında zam yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile şirket işçileri ile kadrolu işçilerin maaşları aynı oranda oldu.

Törende bir konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyonda emekçi kardeşlerimi enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarına can suyu olan, çalışanları arasında ayrım yapmayan, emekçinin, alınteri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, Umutlu Belediye Başkanımız İlhan Koçak’a sendikamız, şahsım, yönetim kurlumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu İş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan