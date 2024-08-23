1- Belediyemize ait 6.Adet Fazlalık Kullanılmayan Araçların 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

2- İhale 06.09.2024 Cuma günü saat 14:00 da

3- Belediye Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

4- Satışı yapılacak Araçlar çalışır vaziyettedir.

5- Araç görüldüğü şekilde ihale edilip o şekilde teslim edilecektir.

6- Satışı yapılacak Aracın satış bedeli ilgilisi tarafından 7 iş günü mesai bitimine kadar tamamı peşin olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra 3 gün içerisinde teslim olunacaktır.

7- İhaleden doğacak her türlü vergi, resim, ve harçlarla ilgili bilumum masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

MODEL PLAKA MUH. BEDEL GECİCİ TEMİNAT Mercedes Kamyon 1985 66.HE.099 175.000,00 5.250,00 Mercedes Kamyon 1998 46.F.2208 65.000,00 1.950,00 Dodge PD As 950 Fargo 2000 66.HH.971 210.000,00 6.300,00 Hidromek HMK 102 S 2005 ---------- 600.000,00 18.000,00 Renault 19 Europa 1.4 RN 1999 66.HF.638 70.000,00 2.100,00 Renault Fluence 2012 66.HK.858 280.000,00 8.400,00

8- İhaleye katılacak Taliplilerin ihale konusu menkul malların tüzel veya özel kişi adına katılacakları takdirde noterden tasdikli asıl veya suret vekaletnameyi Encümene ibraz etmeleri şarttır. Ayrıca resmi kurumlar/Belediyeler adına ihaleye gireceklerden görevlendirme yazısı istenecektir. Taliplilerin açık adres göstermeleri şarttır.

9- İhale sırasında hazır bulunmayan ve noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen Resmi Kurumlar/Belediyeler adına Encümenden görevlendirme yazısı olmayan talipliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

10- İhale bittikten sonra zam ve tenzil kabul edilemez.

11- Taliplilerin ihale konusu malı görmüş ve ona göre teklifte bulunmuş sayılacağından daha sonra bu mallar hakkında herhangi bir itirazda bulunamazlar. Ayrıca aynen teslim almaları şarttır.

12- Yukarıda belirtilen süreler içinde talipli satış bedelini yatırmadığı takdirde ihale fesh edilir ve Teminatları irat kaydedilir.

13- Talipliler mevcut şartnameyi okuyup aynen kabul ederek imzaladıktan sonra şartname hükümlerine aykırı hareket ve istekte bulunamazlar.

İlgililere İlanen duyurulur.21.08.2024

İlhan KOÇAK

Belediye Başkanı