1- Belediyemize ait 6.Adet Fazlalık Kullanılmayan Araçların 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır.
2- İhale 06.09.2024 Cuma günü saat 14:00 da
3- Belediye Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
4- Satışı yapılacak Araçlar çalışır vaziyettedir.
5- Araç görüldüğü şekilde ihale edilip o şekilde teslim edilecektir.
6- Satışı yapılacak Aracın satış bedeli ilgilisi tarafından 7 iş günü mesai bitimine kadar tamamı peşin olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra 3 gün içerisinde teslim olunacaktır.
7- İhaleden doğacak her türlü vergi, resim, ve harçlarla ilgili bilumum masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.
|
MODEL
|
PLAKA
|
MUH. BEDEL
|
GECİCİ TEMİNAT
|
Mercedes Kamyon
|
1985
|
66.HE.099
|
175.000,00
|
5.250,00
|
Mercedes Kamyon
|
1998
|
46.F.2208
|
65.000,00
|
1.950,00
|
Dodge PD As 950 Fargo
|
2000
|
66.HH.971
|
210.000,00
|
6.300,00
|
Hidromek HMK 102 S
|
2005
|
----------
|
600.000,00
|
18.000,00
|
Renault 19 Europa 1.4 RN
|
1999
|
66.HF.638
|
70.000,00
|
2.100,00
|
Renault Fluence
|
2012
|
66.HK.858
|
280.000,00
|
8.400,00
8- İhaleye katılacak Taliplilerin ihale konusu menkul malların tüzel veya özel kişi adına katılacakları takdirde noterden tasdikli asıl veya suret vekaletnameyi Encümene ibraz etmeleri şarttır. Ayrıca resmi kurumlar/Belediyeler adına ihaleye gireceklerden görevlendirme yazısı istenecektir. Taliplilerin açık adres göstermeleri şarttır.
9- İhale sırasında hazır bulunmayan ve noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen Resmi Kurumlar/Belediyeler adına Encümenden görevlendirme yazısı olmayan talipliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
10- İhale bittikten sonra zam ve tenzil kabul edilemez.
11- Taliplilerin ihale konusu malı görmüş ve ona göre teklifte bulunmuş sayılacağından daha sonra bu mallar hakkında herhangi bir itirazda bulunamazlar. Ayrıca aynen teslim almaları şarttır.
12- Yukarıda belirtilen süreler içinde talipli satış bedelini yatırmadığı takdirde ihale fesh edilir ve Teminatları irat kaydedilir.
13- Talipliler mevcut şartnameyi okuyup aynen kabul ederek imzaladıktan sonra şartname hükümlerine aykırı hareket ve istekte bulunamazlar.
İlgililere İlanen duyurulur.21.08.2024
İlhan KOÇAK
Belediye Başkanı