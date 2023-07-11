Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Golcü oyuncu Umut Nayir, 2+1 yıllığına sarı-lacivertlilere imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Sarı-lacivertliler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Umut Nayir’e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İHA