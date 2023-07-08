Yozgatlı vatandaşlar, kutsal topraklara olan özlemlerini gidermek için 10 Temmuz tarihinden itibaren umre kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

2023-2024 yılı umre kayıt tarihleri belli oldu. Umre turlarına katılmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Yozgat İl Müftülüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız Umre için kayıtlarını 10 Temmuz itibariyle yapabileceklerdir. Detaylar için Genel Müdürlüğümüzün www.hac.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan