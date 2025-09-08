Genç yaşta hayatını yitiren Ümmet Çivi’nin vefatı ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Afyonkarahisar’ın Dereçine kasabasından, Mustafa Çivi’nin oğlu 1992 doğumlu Ümmet Çivi vefat etti. Genç yaşta gelen vefat haberi, kasabada ve çevrede büyük üzüntüye yol açtı.

Ümmet Çivi’nin cenazesi Koruharman Mezarlığı’na defnedildi

Vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Arkadaşları, akrabaları ve tanıyan birçok kişi, dualarını ve başsağlığı dileklerini yazılı olarak ifade etti. Paylaşımlarda özellikle genç yaşta kaybedilmesinin üzüntüsü vurgulandı.