Ümit Özkale, 28 Nisan 1972 Almaya Holzheim ilçesinde dünyaya geldi.

Ekonomist, akademisyen ve siyasetçi özel hayatına dair çok fazla gündeme gelmemektedir. Daha çok yaptığı işlerle gündeme geliyor.

Eğitim Hayatı

1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesinde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesinde de liseyi okudu.

Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı.



2009 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Siyasi Hayatı

İYİ Partide Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi.

6 Eylül 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayının Özlale olduğunu açıkladı.

8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Partinin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye geri döndüğünü açıkladı.

5 ay sonra 12 Eylül 2024'te partisinden yeniden istifa etti.

Kim ile evli?

27 Temmuz 2024 tarihinde Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlendi.