Ümit Canpolat Kimdir?

Kayseri’de yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uzman Çavuş olarak görev yapan Canpolat 2025 yılında düğün gecesi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Ölümünün ardından kamuoyunda geniş yer bulan olayla birlikte ismi gündeme gelmiştir.

Ümit Canpolat’ı Eşi mi Öldürdü?

Yapılan ilk incelemelerde ölümü intihar olarak kayıtlara geçse de sonradan yapılan araştırmalarda ve tanıkların ifadeleri çeliştiği için bir TV programına çıkarak bunu tekrar açması üzerine soruşturma tekrar başlatılarak soruşturma kapsamında Ümit Canpolat’ın eşi Kayseri Emniyeti tarafından gözaltına alındı.