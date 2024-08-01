Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) eski başkanı Ümit Boyner, ünlü iş insanı Cem Boyner’in eşidir. Ümit Nazlı Alpay adıyla 28 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da doğan Boyner'in kökeni Balıkesir Ayvalık'a dayanıyor. Babası Ömer Oktay Yörükoğlu ve annesi Ayla Yörükoğlu'dur.

Beyoğlu Anadolu Lisesi olarak bilinen İngiliz Kız Ortaokulu'nda eğitimine başlayan Boyner, lise ve üniversite eğitimini ABD'de tamamladı. 1985 yılında New York'taki University of Rochester'dan mezun oldu.

İş hayatına 1985 yılında Chemical Mitsui Bank'ta başlayan Ümit Boyner, iki yıllık bankacılık kariyerinin ardından altı yıl boyunca çeşitli şirketlerde Finansman Yöneticisi olarak görev yaptı. Turcas Petrolcülük A.Ş.'de Finans ve Hazine Müdürü olarak çalışan Boyner, 1996 yılında Boyner Grubu'nun holdingleşme stratejisi ile birlikte Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

2002 yılından beri Boyner Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ümit Boyner, 2005 yılında TÜSİAD'da Dış Tanıtım Komisyonu'nda sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve 2007 yılında Başkan Yardımcısı olarak atandı. 21 Ocak 2010 tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Boyner, bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü.

KAGİDER'in (Kadın Girişimciler Derneği) kurucu üyesi olan Ümit Boyner, dört yıl boyunca başkan yardımcılığı yaptı. Ayrıca, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı'nda mütevelli heyeti üyesi olarak görev almaktadır.

İlk evliliğini iş insanı Doğan Bolak ile yapan Ümit Boyner'in bu evlilikten Sinan Bolak adında bir oğlu vardır. Çift, 1993 yılında boşandı. 1994 yılında Kick Box dersleri sırasında tanıştığı Cem Boyner ile evlenen Ümit Boyner'in, bu evlilikten 1996 doğumlu Murat adında bir oğlu bulunmaktadır.