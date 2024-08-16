Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnamede Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır. Bu atama, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan resmi bir kararname ile gerçekleştirilmiştir.

Ümit Bitirik, 1971 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdu. Polis Koleji'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra, 1993 yılında Polis Akademisi'ni tamamladı. Polislik kariyerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan Bitirik, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve Denizli Emniyet Müdürlüğü gibi önemli birimlerde çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca Asayiş Daire Başkan Yardımcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini de üstlendi.

2017 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanan Bitirik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görev yaptı. Aynı yıl, Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak önemli bir görev üstlendi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş alanındaki başarısıyla tanınan Bitirik, 19 Eylül 2019'da bu görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Ümit Bitirik, Fransızca ve İngilizce dillerini bilmektedir. Yeni görevinde Yalova'da başarılı çalışmalara imza atması bekleniyor.