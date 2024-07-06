Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş hakkında birçok arama yapılıyor. Ümit Aktaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Fitoterapi nedir? gibi sorular başlıca yapılan aramalar arasında. Peki Ümit Aktaş kimdir? Soruların cevabını haberimizde bulacaksınız...

DR. ÜMİT AKTAŞ KİMDİR?

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye'de fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından biridir. Tıp eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Aktaş, akupunktur uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, fitoterapi yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde almıştır.

İstanbul'da kendi kliniğinde hastalarını kabul eden Dr. Ümit Aktaş, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Aktaş, "İlaçsız Yaşam", "Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi", "Mutluluk Kürleri", "Diyabet ve Zayıflama Kürleri", "Mutluluk Kürleri 2" adlı kitapların da yazarıdır.

FİTOTERAPİ NEDİR?

Fitoterapi, bitkisel tedavi yöntemlerini inceleyen ve uygulayan bir bilim dalıdır. Bu alanda uzman olan Dr. Ümit Aktaş, bitkisel tedavi yöntemlerinin modern tıpla nasıl entegre edilebileceği konusunda çalışmalar yürütmektedir.