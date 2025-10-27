Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarından özel sektöre, akademiden sivil topluma kadar çok sayıda paydaş, sıfır atık konusunda uygulanabilir politika ve stratejileri değerlendirdi.

“İnsan, Mekân, Dönüşüm” temasıyla düzenlenen foruma, Yozgat Bozok Üniversitesinden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Serpil Savcı katıldı.

Bozok Üniversitesini temsilen foruma katılan Doç. Dr. Savcı, üniversitenin yeşil kampüs vizyonu, sürdürülebilir çevre yaklaşımları ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, çevre bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen projeleri uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Forum kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası çevre temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, sürdürülebilir yaşam hedeflerine katkı sağlayacak yeni iş birlikleri ve projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.