Uluslararası Şiddetsizlik Günü dolayısıyla, 6284 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Akademik Danışmanlık ve Teknik Alt Kurul Toplantısı, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi akademisyenleri, alanında uzman paydaş kurum temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin de toplantıya iştirak ederek değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair güncel veriler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar üzerinde duruldu.

Şiddet mağdurlarına sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması, toplumsal farkındalığın geliştirilmesi ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda planlamalar yapıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm kurumlar ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.