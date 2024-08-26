10 ülkeden sporcuların katıldığı Marmara Cup Karate Şampiyonasında Ömer Fuat Erkaya, İbrahim Duhan Kalabalık ve Ali Hamza Halıcı’dan oluşan ve 8 yaş kategorisinde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Minikler Kata Takımı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

YOZGAT’A GÜMÜŞ VE BRONZ, İKİ MADALYA

Bireysel müsabakalarda Ömer Fuat Erkaya’nın ikinci olarak gümüş madalya kazandığı şampiyonanın son gününde bir madalya da Minikler Kata Takımı kazandı.

Sporcu Mesut Üstünel antrenörlüğünde müsabakalara katılan Ömer Fuat Erkaya, İbrahim Duhan Kalabalık ve Ali Hamza Halıcı’dan oluşan Yozgat Minikler Kata Takımı şampiyonada üçüncü olarak Yozgat’a ikinci madalyayı kazandırdı.

Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonasında büyük başarı sergileyen Yozgatlı minikler, bireyselde gümüş, takım olarak bronz olmak üzere iki madalya kazanarak Yozgat adına şampiyonaya damga vurdular.

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU BAŞKANI YOZGATLI MİNİKLERİ TEBRİK ETTİ

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Minikler Kata Takımını madalya törenine yalnız bırakmayan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Yozgatlı minikleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Antrenör Mesut Üstünel ve Yozgatlı minikleri tebrik eden Başkan Aslan Abid Uğuz, Yozgat Minikler Kata Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.