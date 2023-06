"Life Like Used to Be" ve "Amazing Animals" adlı projeler, öğrencileri farklı kültürlerle tanıştırma ve gerçek dil ortamında kullanmalarını sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi, son yıllarda gerçekleştirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Öğrencilerin sınırlarını aşmalarını ve küresel bir perspektife sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen merkez, yaptığı çalışmalarla öğrencilere önemli katkılar sağlıyor.

Merkez, bilim ve sanat alanlarında çeşitli projelerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunuyor. Öğrenciler, bu projeler sayesinde bilimsel araştırma yapma, teknolojiyi kullanma, yaratıcılıklarını geliştirme ve sanatsal becerilerini sergileme imkanı buluyor.

Merkez, öğrencilere sadece bilimsel ve sanatsal konularda değil, aynı zamanda liderlik, iletişim ve sosyal sorumluluk gibi önemli becerilerin de kazandırılmasına odaklanıyor. Böylece, öğrenciler hem akademik alanda başarılı olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplum hizmetine katkı sağlamak adına donanımlı bireyler olarak yetişiyorlar.

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi'nin başarıları, sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da tanınıyor. Merkezin öğrencileri, bilimsel yarışmalarda önemli dereceler elde ederek adlarını duyuruyor.

Bu kapsamda; "Life Like Used to Be" projesi, Slovakya ve Türkiye'den 24 ortaokul öğrencisinin katılımıyla yürütüldü. Proje kapsamında öğrenciler, geçmiş zamandaki yaşamlarını derinlemesine inceleyerek günümüz yaşamlarıyla karşılaştırmalar yapma fırsatı buldular. Bu sayede öğrenciler, sorumluluk bilincini kazanmanın yanı sıra akademik başarılarını artırma, iletişim ve uyum içinde çalışma becerileri geliştirme, teknolojik araçları kullanabilme, araştırma yapabilme ve yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilme yetenekleri kazandılar.

Diğer bir proje olan "Amazing Animals" ise Slovakya, Türkiye ve Hırvatistan'dan üç ülke ve altı okulun katılımıyla gerçekleştirildi. İlkokul öğrencileri, "Hayvanlar" temasıyla ilgili çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirerek hayvanlar dünyasını keşfetme fırsatı elde ettiler. Bu proje, öğrencilere doğaya karşı duyarlılık geliştirme, araştırma yapma ve takım çalışmasını öğrenme gibi becerileri kazandırmayı hedefledi.

Bu projeler, öğrencilerin uluslararası işbirliği yapma ve bir görevi tamamlama sorumluluğunu öğrenme açısından önemli bir deneyim sağladı.

Diğer yandan Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Life Like Used to Be" ve "Amazing Animals" adlı e-twinning projeleri büyük ilgi gördü. Bu projeler, öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırırken aynı zamanda iletişim becerilerini ve teknoloji kullanma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Halime Fidancı, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında öğrencilere rehberlik etti ve öğrenme süreçlerini destekledi. Fidancı, öğrencilerin aktif katılımını teşvik ederek onların sorumluluk bilincini ve özgüvenlerini artırdı.

Bu uluslararası e-twinning projeleri, öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, farklı kültürleri keşfetme ve işbirliği yapma yeteneklerini güçlendirme konusunda değerli bir deneyim sundu.

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi, gelecekte de benzer projelerle öğrencilerin sınırlarını aşmalarını ve küresel bir perspektife sahip bireyler olarak yetişmelerini desteklemeye devam edeceği,

Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmenleri, öğrencileri ve velileri bu projelerdeki katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür edildi. Haber Merkezi