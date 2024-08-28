SORGED tarafından Türkiye, Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan'dan katılan gönüllüler ile birlikte yapmış olduğu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

‘Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme!’ sloganı ile etkinlik düzenlediklerini ifade eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çevremizi biraz daha temiz hale getirmek için Türkiye İtalyan, Fransa, Ürdün ve Azerbaycan'dan gelen gönüllülerimizle birlikte Sorgun Mükremin Gölet'i çevresinde çevre temizliği yaptık. Sorgun Mükremin Gölet'ine dinlenmek ve piknik yapmak için gelen birçok vatandaşımızın çöplerini bırakıp gittiğini gördük. Cam şişelerin, pet şişelerin, poşetlerin ve daha fazla çöpün olduğu Sorgun Mükremin Gölet'ini gençlerimizle temizleyerek tertemiz yaptık. Umarız bundan sonra herkes sorumluluğunu bilir ve çöpünü çöp kutusuna atar. Sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutmalıyız. Bunun için çevre temizliğine hem kendimiz uymalı hem de başkalarını bu konuda uyarmalıyız. Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme! Emeğinize sağlık gençler” dedi.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN GEREKÇESİ

Çevre kirliliği, insan sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi çevre kirliliği türleri, solunum yolu hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa neden olabilir. Ayrıca, çevre kirliliği, bitki ve hayvan yaşamını da olumsuz yönde etkiler.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Çevre temizliği, insan sağlığı ve yaşam kalitesini korumak için son derece önemlidir. Çevre temizliğinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir: Solunum yolu hastalıklarının önlenmesi, kanser riskinin azaltılması, bitki ve hayvan yaşamının korunması, güzel bir çevrenin oluşturulması.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Çevre temizliği, bireysel ve toplumsal olarak yapılabilecek çalışmalarla gerçekleştirilebilir. Bireysel olarak çevre temizliği şu şekilde yapılabilir:

Geri dönüşümü destekleyin.

Atıklarınızı doğru şekilde ayırın.

Enerji tasarrufu yapın.

Su israfını önleyin.

Temizlik malzemelerini dikkatli kullanın.

Toplumsal olarak çevre temizliği şu şekilde yapılabilir:

Çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratın.

Çevre koruma projelerine destek olun.

Çevreyi kirleten kişileri uyarın.

Çevre Temizliği için Çözüm Önerileri

Çevre temizliği için aşağıdaki çözüm önerileri uygulanabilir:

Çevre kirliliğine neden olan faaliyetler azaltılmalıdır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Çevre kirliliğinin etkilerinin azaltılması için çalışmalar yapılmalıdır.