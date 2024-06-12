Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Alparslan Türkeş Huzurevinde misafir edilen yaşlılarla öğle yemeğinde bir araya geldi. İl Müdürü yemek sonrası yaşlılarla muhabbet etti.

Yaşlıların dualarını alan İl Müdürü Arif Topal, personellerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Yaşlılarımızın misyonu, kültürümüzü, değerlerimizi geleceğe taşıyan köprülerdir’’ diyen İl Müdürü Topal, “İl Müdürlüğü olarak yaşlılar yük olarak görülmez, tam aksine yaşlı hürmet edilecek ve sevgiyle yaklaşılacak ulu çınarlardır. Unutulmasın ki, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımızda bizim için o kadar önemlidir. Toplumun asırlık çınarları geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Buradan tüm yaşlılarımıza seslenerek, sizler ziyaretinize gelen gençlere tecrübelerinizi aktarmayı ihmal etmeyiniz, size bizlerin ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.