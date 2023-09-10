Ağan yaptığı açıklamada, "Bir büyük davanın neferi olduğumuzu her zaman her yerde vurgulayarak dile getiriyorum. Bıkmadan usanmadan dile getirdiğimiz bu kutlu dava uğruna 12 Eylül 1980 darbesiyle canını veren ülkücü şehitlerimizi bugün birkez daha anıyoruz. Onların bıraktığı yoldan, kutlu davaya hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Unutmanın tükenmek olduğunu ifade eden Ağan, "Ahmet Kerse, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Orkan, Cevdet Karakaş, Halil Esendağ, Fikri Arıkan, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık gibi ülkü uğruna şehit olan binlerce dava arkadaşımızı rahmetle anıyorum. Bu dava çile yüklü, bu dava ülkemizin temel taşıdır. 12 Eylülün kirli zihinlerine karşı duranlar gibi bizlerde günümüzde ülkemize kirli oyunlar oynayanların tam karşısında eğilmeden bükülmeden dimdik duracağız" dedi.

Ağan, "Bu vesileyle merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, ülkü uğruna şehit olan dava arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. (Haber Merkezi)