Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikle alakalı açıklama yapan Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, “Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle 'Bozkırın Ruhuyla Türk'ün Kutlu Seslenişi' Türk Müziği Konseri' programı düzenlendik. Programa katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum. 3 Mayıs 1944’ün Türk milliyetçiliği tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, bu günün Türk milletinin birlik, beraberlik ve milli şuurla kenetlendiği bir direniş ve uyanış günü. Türk milliyetçileri, 3 Mayıs 1944'te inançlarından, fikirlerinden, vatan sevgilerinden asla taviz vermemiş, zulme boyun eğmemiştir. O gün yaşananlar, bir fikir hareketinin bedelinin nasıl ödenebileceğinin en somut örneğidir.

Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, Türk milletinin birlik ve beraberliği için yılmadan mücadele etmektir. Ülkü Ocakları olarak, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere, Türk milliyetçiliği davasında emek veren tüm dava büyüklerini rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.